$78.0288.76

Андреева и Рублев, Шнайдер и Медведев сыграют в миксте на US Open, в основную сетку попали Соболенко и Джокович, Швентек и Рууд, Осака и Нисикори

Sports.ru

Организаторы US Open объявили 16 команд, которые сыграют в миксте. Турнир во второй раз подряд пройдет на неделе перед стартом одиночной сетки – 25-26 августа.

Андреева и Рублев, Шнайдер и Медведев сыграют в миксте на US Open
© Sports.ru

Восемь мест в сетке позже распределят по wild card, дату объявления пока не назвали. Еще два места разыграют в квалификации 24 августа – там сыграют восемь команд: шесть по прямому попаданию и две по wild card.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Пары, прошедшие напрямую:

Спортс: главные новости
Главное сейчас