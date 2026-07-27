Андреева и Рублев, Шнайдер и Медведев сыграют в миксте на US Open

Организаторы US Open объявили 16 команд, которые сыграют в миксте. Турнир во второй раз подряд пройдет на неделе перед стартом одиночной сетки – 25-26 августа.

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Восемь мест в сетке позже распределят по wild card, дату объявления пока не назвали. Еще два места разыграют в квалификации 24 августа – там сыграют восемь команд: шесть по прямому попаданию и две по wild card.

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