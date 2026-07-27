Андреева и Рублев, Шнайдер и Медведев сыграют в миксте на US Open, в основную сетку попали Соболенко и Джокович, Швентек и Рууд, Осака и Нисикори
Организаторы US Open объявили 16 команд, которые сыграют в миксте. Турнир во второй раз подряд пройдет на неделе перед стартом одиночной сетки – 25-26 августа.
Восемь мест в сетке позже распределят по wild card, дату объявления пока не назвали. Еще два места разыграют в квалификации 24 августа – там сыграют восемь команд: шесть по прямому попаданию и две по wild card.
Пары, прошедшие напрямую:
- Диана Шнайдер и Даниил Медведев;
- Мирра Андреева и Андрей Рублев;
- Арина Соболенко и Новак Джокович;
- Елена Рыбакина и Тэйлор Фриц;
- Ига Швентек и Каспер Рууд;
- Белинда Бенчич и Флавио Коболли;
- Аманда Анисимова и Лернер Тьен;
- Александра Эала и Феликс Оже-Альяссим;
- Лейла Фернандес и Фрэнсис Тиафу;
- Тэйлор Таунсенд и Александр Зверев;
- Елена Габриэла Рузе и Нуну Боржес;
- Джессика Пегула и Джек Дрэйпер;
- Наоми Осака и Кеи Нисикори;
- действующие чемпионы Сара Эррани и Андреа Вавассори;
- Катерина Синякова и Генри Паттен;
- Пейтон Стернс и Престон Стернс.
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