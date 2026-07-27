Диана Шнайдер и Винус Уильямс с победы начали парный турнир в Вашингтоне

Россиянка Диана Шнайдер и американка Винус Уильямс обыграли норвежку Ульрикке Эйкери и представительницу США Куинн Глисон в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне в парном разряде.

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Шнайдер 22 года, она занимает 18-е место в мировом рейтинге. Россиянка завоевала 5 титулов WTA в одиночном разряде и 3 - в паре. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros (2026). В парном разряде она дважды доходила до этой стадии: на Austraian Open (2025) и Roland Garros (2025). В 2024 году в дуэте с россиянкой Миррой Андреевой она стала серебряным призером Олимпийских игр в Париже.

Уильямс 46 лет, она является бывшей первой ракеткой мира в одиночном и парном разрядах. На ее счету 49 титулов WTA в индивидуальных соревнованиях, включая победы на Уимблдоне (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) и US Open (2000, 2001). В паре американка выиграла 22 состязания, 14 из которых - турниры Большого шлема. Уильямс четыре раза становилась победительницей Олимпийских игр - один раз в одиночном разряде (2000) и трижды в парном (2000, 2008, 2012).

Турнир в Вашингтоне относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Состязание завершится 2 августа.