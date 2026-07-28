Хачанов объяснил, почему топ-игроки вылетают с турниров первыми

Карен Хачанов объяснил, почему топ-игроки вылетают в первых кругах турниров
Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 26-ю строчку рейтинга, рассказал, почему топовые теннисисты вылетают в самом начале турниров.
– Есть ощущение непредсказуемости в теннисе. В первых кругах начинают вылетать многие топ-игроки. Это глубина тура выросла, усталость лидеров или покрытие так нивелируют разницу?
– Каждый раз по-разному. Нет какого-то одного ответа. Я бы сказал, уровень игроков топ-100 в целом вырос по сравнению, так сказать, с предыдущим годом. Сам уровень соответствует тому, чтобы многие теннисисты могли оказывать сопротивление в единичном матче сильным соперникам, – сказал Хачанов в видео First&Red.
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