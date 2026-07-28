Пегула рассказала о подготовке к хардовому сезону

«У меня было много другой работы». Пегула — о подготовке к хардовому сезону
Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула рассказала, как проходила её подготовка к североамериканскому сезону теннисного тура.
«У меня не было много времени на подготовку. Я много путешествовала, и у меня было много другой работы, не связанной с кортом: внекортовые дела и обязательства, которые я запланировала.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Изначально я не должна была играть здесь [на турнире WTA-500 в Вашингтоне]. Я добавила этот турнир в своё расписание, потому что решила, что он проводится в хорошее время. Это удобный турнир для участия, особенно перед Торонто и Цинциннати. Я посетила пару свадеб, отлично провела время, а в промежутках много работала. Моя подготовка, вероятно, была неидеальной, но что есть, то есть. Я рада сыграть», – сказала Пегула на пресс-конференции.
Своё выступление на турнире в Вашингтоне Джессика Пегула начнёт со второго круга.
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
Пивоваров о будущем Чавеса в «Динамо»: «Новости в интернете – всего лишь слухи. Сейчас Луис вернулся и проходит поготовку с новым тренером, о дальнейших решениях сказать не могу»
Мостовой об интересе «Барсы» к Касересу из «Динамо»: «В любую информацию верю. Правда ли это? Это уже другой вопрос»
Директор сборной Германии Феллер: «Мне не нужна команда, играющая, как Аргентина. Ничего общего с футболом. Не понимаю, почему многие их хвалят»