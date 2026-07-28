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Наоми Осака назвала причину, по которой выступает в необычных нарядах

Чемпионат.com

13-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, почему выходит в необычных нарядах на теннисные матчи.

Осака назвала причину, по которой выступает в необычных нарядах
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«Как теннисистка я могла бы сидеть перед микрофоном и говорить о теннисе очень долго, потому что это привычный для меня мир. Выходя за его рамки и занимаясь модой, я начала общаться с людьми, которых раньше никогда не встречала. Я просто пытаюсь попасть в те сферы, в которых никогда не представляла себя», – сказала Осака во время общения с прессой в рамках медиадня турнира WTA-500 в Вашингтоне, США.
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На турнире в Вашингтоне Осака начнёт своё выступление со второго круга. Её соперницей будет британка Эшлин Крюгер, занимающая 67-ю строчку рейтинга.

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