Анна Калинская за 59 минут обыграла Касаткину в первом круге турнира в Вашингтоне
20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира WTA-500 в Вашингтоне (США), обыграв в стартовом матче соревнования представительницу Австралии Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:1.
Теннисистки провели на корте 59 минут. За время матча Анна Калинская выполнила две подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из шести. Дарья Касаткина сделала в игре один эйс, допустила восемь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх.
Во втором круге турнира в Вашингтоне Анна Калинская сыграет с индонезийской теннисисткой Джаниче Чен.
Премьер Великобритании Бернем о ФИФА: «ЧМ – не товар, чтобы его продавать, это величайший турнир в спорте. Футбол принадлежит не инвесторам, а болельщикам»
Европейские ассоциации могут бойкотировать ЧМ в случае продажи ФИФА части прав на турнир внешним инвесторам. Они проведут экстренное совещание
Гол Кабрала Аргентине признан лучшим на ЧМ-2026. Защитник Кабо-Верде сравнял счет в экстра-тайме дальним ударом в девятку