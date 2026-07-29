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Ходар о победе над Фисом в Вашингтоне: «На трибунах было много людей из Вирджинии, которые пришли меня поддержать»

Sports.ru

Рафаэль Ходар прокомментировал победу над Артуром Фисом в первом круге в Вашингтоне – 7:6(5), 6:3.

Ходар высказался о победе над Фисом в Вашингтоне
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«Для меня это был первый матч здесь, и я знал, что условия будут непростыми, особенно днем. Думаю, я отлично с этим справился.
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На трибунах было много людей из Вирджинии, которые пришли меня поддержать. Я очень благодарен им за все, что они сделали и продолжают делать. Они здорово поддерживают меня на турнирах по всему миру», – сказал Ходар.

Ходар играл за Университет Вирджинии до перехода в профессионалы с начала 2026-го.

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