Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира в Лос‑Кабосе

Представитель Канады Денис Шаповалов обыграл мексиканца Родриго Пачеко Мендеса в 1/8 финала теннисного турнира в Лос‑Кабосе.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2. На корте соперники провели 1 час 6 минут.
Шаповалов — действующий победитель турнира. В ¼ финала он сыграет с сильнейшим в паре Далибор Сврчина (Чехия) — Лусиано Дардери (Италия).
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