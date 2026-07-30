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Шаповалов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Лос‑Кабосе

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Представитель Канады Денис Шаповалов обыграл мексиканца Родриго Пачеко Мендеса в 1/8 финала теннисного турнира в Лос‑Кабосе.

Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира в Лос‑Кабосе
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Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2. На корте соперники провели 1 час 6 минут.

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Шаповалов — действующий победитель турнира. В ¼ финала он сыграет с сильнейшим в паре Далибор Сврчина (Чехия) — Лусиано Дардери (Италия).

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