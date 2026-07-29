Теннисистка Сухотина дисквалифицирована за ставки

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) отстранило российскую теннисистку Анастасию Сухотину за нарушение антикоррупционных правил, сообщает пресс-служба организации.

Сообщается, что теннисистка отрицала обвинения, однако затем согласилась на урегулирование дела с ITIA, признав восемь нарушений антикоррупционных правил, совершённых в период с 2019 по 2024 год. По данным агентства, нарушения постепенно становились всё серьёзнее — от попыток делать ставки на теннис до вовлечения других игроков в коррупционные действия и уничтожения доказательств.

26-летняя Сухотина, лучшей позицией для которой стало 607-е место в рейтинге WTA в августе 2019 года, была дисквалифицирована на 4 года и 10 месяцев. Кроме того, россиянка получила штраф в размере $ 30 тыс., из которых $ 22,5 тыс. являются условной частью наказания.

Срок дисквалификации Сухотиной начался 17 июля 2026 года и завершится 16 мая 2031 года.