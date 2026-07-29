Россиянка Самсонова вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Вашингтоне

Россиянка Людмила Самсонова обыграла представительницу Китая Ван Синьюй в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Самсоновой. В 1/4 финала спортсменка сыграет против победительницы матча между россиянкой Дианой Шнайдер и представляющей Австрию Анастасией Потаповой.

27-летняя Самсонова занимает 70-ю позицию в рейтинге WTA. Она одержала 5 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. В 2025 году теннисистка дошла до четвертьфинала Уимблдона, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема. В составе сборной России Самсонова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021).

Ван Синьюй 24 года. Она располагается на 42-й строчке в мировом рейтинге. На счету спортсменки нет титулов WTA в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше четвертого круга. Вместе с Чжан Чжичжэнем в 2024 году она стала серебряным призером Олимпийских игр в смешанном парном разряде.

Турнир в Вашингтоне относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Действующей победительницей соревнований является канадка Лейла Фернандес. Из россиянок турнир выигрывали Надежда Петрова (2011), Светлана Кузнецова (2014, 2018), Екатерина Макарова (2017) и Самсонова (2022).