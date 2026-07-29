«Очень мудрое решение». Клейстерс — о пропуске Синнером «Мастерса» в Монреале
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс высказалась о пропуске первой ракетки мира итальянцем Янником Синнером «Мастерса» в Монреале (Канада).
«Возможно, после победы на Уимблдоне он ещё не готов ни физически, ни психологически снова выходить на корт и выступать на столь высоком уровне. На таких турнирах за короткое время приходится проводить много матчей и играть очень интенсивно. Считаю, что это очень мудрое решение. Зная его команду, Даррена Кэхилла и то, как они работают, я уверена, что они долго всё обдумывали. Но при принятии такого решения всегда держишь в голове то, что ждёт впереди. Очевидно, что главная цель для него в ближайшие недели — выиграть US Open. Именно на это сейчас направлено всё внимание. Важно подойти к этому турниру готовым и не выгореть ни морально, ни физически только ради того, чтобы выиграть ещё один «Мастерс» и попытаться установить очередной рекорд. Думаю, он ещё побьёт множество рекордов — да и уже побил немало. Мне кажется, очень правильно сосредоточиться на том, что действительно важно, а не отвлекаться на желание стать первым, кто добился того или иного достижения. Считаю, что это очень разумный выбор», – приводит слова Клейстерс Tennis Head.
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