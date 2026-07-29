Захарова обыграла пятую сеяную Осорио на турнире в Мемфисе

Российская теннисистка Анастасия Захарова обыграла представительницу Колумбии Камилу Осорио в матче второго круга турнира в Мемфисе (США).

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Захарова переиграла соперницу, получившую от организаторов пятый номер посева, в двух партиях. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.

Соперницей россиянки по четвертьфиналу станет победительница встречи между немкой Татьяной Марией и мексиканкой Ренатой Сарасуа.