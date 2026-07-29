$79.3690.21

Захарова обыграла пятую сеяную Осорио на турнире в Мемфисе

Матч ТВиещё 1

Российская теннисистка Анастасия Захарова обыграла представительницу Колумбии Камилу Осорио в матче второго круга турнира в Мемфисе (США).

Захарова обыграла пятую сеяную Осорио на турнире в Мемфисе
©  Пресс-служба WTA

Захарова переиграла соперницу, получившую от организаторов пятый номер посева, в двух партиях. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Соперницей россиянки по четвертьфиналу станет победительница встречи между немкой Татьяной Марией и мексиканкой Ренатой Сарасуа.

Матч ТВ: главные новости
Спортс: главные новости