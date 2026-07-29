Бывшая первая ракетка мира рассказала, как потеряла €36 млн из-за мужа

Бывшая первая ракетка мира испанская теннисистка Аранча Санчес Викарио потеряла заработанные €36 млн призовых из-за доверия управления деньгами мужу. Комментарий экс-спортсменки приводит газета La Vanguardia.

"Я посвятила себя игре в теннис, я никогда не занималась своими делами, потому что не знала, как это делать. Я доверяла ему, потому что он был отцом моих детей. Я влюбилась вслепую, а он оказался не тем человеком, которым я себе его представляла", - сказала Санчес Викарио.

В 2024 году суд Барселоны признал Санчес Викарио и ее бывшего мужа виновными в сокрытии активов. Спортсменка получила двухлетний условный срок. Она отмечает, что перечисляет половину доходов от тренерской работы в счет погашения долгов.

Санчес Викарио 54 года, она завершила карьеру в 2002 году. Испанка выиграла 29 турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде. Трижды она побеждала на Открытом чемпионате Франции, один раз - на Открытом чемпионате США.