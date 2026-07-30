Наоми Осака вышла в 1/4 финала турнира в Вашингтоне

13-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 после победы над американской спортсменкой Эшлин Крюгер, занимающей в мировом рейтинге 67-е место. Встреча соперниц продолжалась 55 минут и завершилась на отказе представительницы США. Счёт встречи — 6:3, 3:1.

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По ходу матча Осака сделала два эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и сумела реализовать один брейк-пойнт из четырёх. Крюгер ни разу не подала навылет, сделала две двойные ошибки и не смогла заработать ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира Осака сразится с итальянской спортсменкой, 71-м номером рейтинга WTA Элизабеттой Коччаретто.