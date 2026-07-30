Наоми Осака вышла в 1/4 финала турнира в Вашингтоне

Наоми Осака на отказе соперницы вышла в 1/4 финала турнира в Вашингтоне
13-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 после победы над американской спортсменкой Эшлин Крюгер, занимающей в мировом рейтинге 67-е место. Встреча соперниц продолжалась 55 минут и завершилась на отказе представительницы США. Счёт встречи — 6:3, 3:1.
По ходу матча Осака сделала два эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и сумела реализовать один брейк-пойнт из четырёх. Крюгер ни разу не подала навылет, сделала две двойные ошибки и не смогла заработать ни одного брейк-пойнта.
В четвертьфинале турнира Осака сразится с итальянской спортсменкой, 71-м номером рейтинга WTA Элизабеттой Коччаретто.
Месси провел первую тренировку с «Интер Майами» после ЧМ-2026
Глава FFF Диалло о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Проект вызывает много вопросов, у нас не было никакой информации. Деталей нет, хотя он касается крупнейшего турнира в мире»
Жерар Пике: «Испания в полуфинале ЧМ с Францией показала, что она лучшая нация в мире»