$79.3690.21

Наоми Осака на отказе соперницы вышла в 1/4 финала турнира в Вашингтоне

Чемпионат.comиещё 1

13-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 после победы над американской спортсменкой Эшлин Крюгер, занимающей в мировом рейтинге 67-е место. Встреча соперниц продолжалась 55 минут и завершилась на отказе представительницы США. Счёт встречи — 6:3, 3:1.

Наоми Осака вышла в 1/4 финала турнира в Вашингтоне
© Чемпионат.com

По ходу матча Осака сделала два эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и сумела реализовать один брейк-пойнт из четырёх. Крюгер ни разу не подала навылет, сделала две двойные ошибки и не смогла заработать ни одного брейк-пойнта.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

В четвертьфинале турнира Осака сразится с итальянской спортсменкой, 71-м номером рейтинга WTA Элизабеттой Коччаретто.

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости