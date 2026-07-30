Карен Хачанов сенсационно проиграл 171-й ракетке во 2-м круге турнира в Лос-Кабосе

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в мексиканском Лос-Кабосе после поражения над австралийцем Бернардом Томичем, занимающим в мировом рейтинге 171-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 2:6, 4:6.

По ходу матча Хачанов сделал три эйса, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать лишь один брейк-пойнт из четырёх. Томич подал навылет пять раз, совершил одну двойную ошибку, а также реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных.

В следующем круге Томич сразится с победителем противостояния, в котором в эти минуты встречаются британец Кэмерон Норри (39-й номер рейтинга) и другой австралиец Джеймс Дакворт (83-я ракетка).