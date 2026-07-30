Павлюченкова поведала о травме, из-за которой пропускает турниры

«Пока никаких прогнозов». Павлюченкова — о травме, из-за которой не выступает на турнирах
Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что не выступает на турнирах из-за травмы кисти.
«Делюсь новостями. Причина моего отсутствия на корте — травма кисти. Мне пришлось взять паузу, чтобы восстановиться. Так что… пока никаких прогнозов. А сейчас я просто живу свою жизнь: путешествую, провожу время с родными и наслаждаюсь этим временем», — написала Павлюченкова в социальных сетях.
Последний раз в этом сезоне на турнирах WTA в основной сетке Павлюченкова выступила на «тысячнике» в Мадриде. В первом круге соревнований она уступила Александре Эале со счётом 3:6, 3:6.
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