16‑летняя Лютова вышла в четвертьфинал турнира в Мемфисе

Российская теннисистка Кристина Лютова обыграла австралийку Майе Джойнт в матче второго круга турнира WTA 250 в Мемфисе (США).

16‑летняя Лютова проиграла первый сет сопернице, занимающей в мировом рейтинге 76‑ю строчку, но затем взяла две последующие партии и вышла в четвертьфинал.

Ранее в первом круге Лютова, проводившая дебютный матч на уровне основной сетки турнира WTA, переиграла соотечественницу Екатерину Александрову, которая не сумела доиграть третий сет из‑за жары и покинула корт на коляске.

В следующем матче Лютова сыграет с победительницей пары Ма Есинь (Китай) — Кэти Макнэлли (США).