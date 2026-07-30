Анна Калинская с трудом пробилась в 1/4 финала турнира в Вашингтоне

Россиянка Анна Калинская обыграла представительницу Индонезии Джаниче Тьен в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне.

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Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 7:6 (9:7) в пользу Калинской, посеянной на турнире под 5-м номером. В 1/4 финала она встретится с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой и представительницей Польши Магдаленой Френх.

27-летняя Калинская располагается на 20-м месте в мировом рейтинге. На счету россиянки нет титулов под эгидой WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2024) и Открытого чемпионата Франции (2026).

Джаниче Тьен 24 года. Она занимает 37-ю строчку в рейтинге WTA. В активе спортсменки один титул под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема представительница Индонезии не проходила дальше второго круга.

Турнир в Вашингтоне относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Действующей победительницей соревнований является канадка Лейла Фернандес. Из россиянок турнир выигрывали Надежда Петрова (2011), Светлана Кузнецова (2014, 2018), Екатерина Макарова (2017) и Людмила Самсонова (2022).