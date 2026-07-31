Шнайдер меньше чем за час разгромила Потапову на турнире в Вашингтоне

Завершился матч 2-го круга турнира в Вашингтоне, где россиянка Диана Шнайдер встретилась с представительницей Австрии Анастасией Потаповой. Матч закончился победой россиянки со счётом 6:1, 6:2.

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Продолжительность встречи составила 56 минут. За это время Шнайдер не сделала ни одной подачи навылет, а также не допустила ни одной двойной ошибки, реализовав шесть брейк-пойнтов из восьми. Потапова сделала два эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух.

В третьем круге Шнайдер сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая во втором круге обыграла китаянку Ван Синьюй.

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,6 млн. Действующим победителем турнира является канадка Лейла Фернандес, которая в финале 2025 года обыграла россиянку Анну Калинскую.