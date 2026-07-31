Де Минаур и Болтер хотят выступить в миксте на US Open: «Надеюсь, мы получим шанс сыграть вместе как муж и жена»
Алекс де Минаур рассказал, что планирует выступить в миксте на US Open в паре с Кэти Болтер.
«Мы подали заявку. Не думаю, что попадем в основную сетку по нашему общему рейтингу, поэтому, скорее всего, придется рассчитывать на wild card. Надеюсь, мы получим шанс сыграть вместе как муж и жена, и у нас получится пройти далеко».
На данный момент организаторы US Open объявили 16 команд, которые сыграют в миксте. Восемь мест в сетке позже распределят по wild card. Еще два места разыграют в квалификации.
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Де Минаур и Болтер хотят выступить в миксте на US Open: «Надеюсь, мы получим шанс сыграть вместе как муж и жена»
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