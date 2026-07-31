Лютова вышла в полуфинал турнира в Мемфисе

Россиянка Лютова вышла в полуфинал теннисного турнира в Мемфисе
Российская теннисистка Кристина Лютова пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Мемфисе (США).
Лютова одержала победу над шестой ракеткой турнира американкой Кэти Макнэлли со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.
Следующей соперницей 16‑летней россиянки станет победительница матча Эльвина Калиева (США) — Пейтон Стирнс (США, 7).
WTA 250. Memphis Classic. Мемфис (США). Хард. Призовой фонд — 283 347 долларов
Третий круг
Кристина Лютова (Россия, Q) — Кэти Макнэлли (США, 6) — 6:3, 6:4