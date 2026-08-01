Шнайдер победила Самсонову и вышла в полуфинал теннисного турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась в полуфинал турнира категории WTA 500 в Вашингтоне (США).

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Шнайдер, получившая четвертый номер посева, победила россиянку Людмилу Самсонову со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

В 1/2 финала соперницей Шнайдер станет первая ракетка турнира американка Джессика Пегула, которой россиянка проиграла три матча из трех за карьеру.

WTA 500. Mubadala DC Open. Вашингтон (США). Хард. Призовой фонд — более 1,63 млн долларов

1/4 финала

Диана Шнайдер (Россия, 4) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:3, 6:4.