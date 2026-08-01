Козырева выиграла турнир в Мемфисе в парном разряде

Россиянка Мария Козырева и британка Майя Ламсден завоевали титул на теннисном турнире категории WTA 250 в Мемфисе в парном разряде.

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В финале посеянные под четвертым номером Козырева и Ламсден обыграли другой интернациональный дуэт Чань Хао‑Чин/Мая Джойнт (Тайвань/Австралия, 2) со счетом 7:6 (8:6), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

В полуфинале россиянка и британка должны были сыграть с украинкой Юлией Стародубцевой и Ренатой Сарасуа из Мексики, которые снялись с матча.

Для 27‑летней Козыревой это первый титул WTA в парном разряде, российская теннисистка занимает 63‑е место в парном рейтинге.

WTA 250. Memphis Open. Мемфис (США). Хард. Призовой фонд — более 280 тысяч евро

Парный разряд. Финал

Мария Козырева/Майя Ламсден (Россия/Великобритания, 4) — Чань Хао‑Чин/Мая Джойнт (Тайвань/Австралия, 2).