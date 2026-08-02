16-летняя россиянка Лютова вышла в финал теннисного турнира в США

Российская теннисистка Кристина Лютова продолжает сенсационное выступление на турнире категории WTA 250 в Мемфисе (США).

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После победы над американкой Эльвиной Калиевой со счетом 7:5, 6:1, российская спортсменка вышла в финал турнира. На момент игры Лютова занимала 229-е место в мире, тогда как ее соперница - 132-е.

Выход Кристины Лютовой в финал турнира WTA является уникальным достижением для российского тенниса. Она стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-е годы, которой удалось дойти до матча за титул.

В решающем матче юной россиянке предстоит сыграть с экс-россиянкой Дарьей Видмановой, которая выступает за Чехию.