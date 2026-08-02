Геа победил Шаповалова и завоевал первый в карьере титул на турнире АТР

Французский теннисист Артур Геа стал победителем турнира категории ATP 250 в мексиканском Лос‑Кабосе.

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В финале 21‑летний француз обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова, посеянного под восьмым номером, со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

Геа занимает 127‑е место в мировом рейтинге, для него это первый титул на турнирах АТР.

Mifel Tennis Open. Лос‑Кабос (Мексика). Хард. Призовой фонд — более 900 тысяч долларов

Финал

Артур Геа (Франция) — Денис Шаповалов (Канада, 8) — 6:3, 6:4.