Тарпищев назвал уникальной победу 16-летней Лютовой в Мемфисе

Россиянка Кристина Лютова представляет российскую школу тенниса, и она большая молодец, что выиграла первый же турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), в котором участвовала. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Лютова обыграла представительницу Чехии Дарью Видманову в финальном матче турнира в американском Мемфисе. Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:1, 6:3 в пользу Лютовой, прошедшей в основную сетку благодаря победе в квалификации.

"Это, конечно, уникально, что выиграла первый же свой большой турнир. Но все дети по-разному развиваются - это надо учитывать. В любом случае, она молодец, что выиграла. Школа все равно наша", - сказал Тарпищев.

Для россиянки это соревнование стало первым в карьере под эгидой WTA. Лютова стала самой молодой за семь лет победительницей турнира WTA. В 2019 году 15-летняя американка Коко Гауфф выиграла турнир в австрийском Линце.