Медведев поднялся в рейтинге ATP

Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся с седьмого на шестое место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Российские теннисист Андрей Рублев опустился на две позиции и теперь занимает 16-е место в рейтинге. Карен Хачанов потерял 13 строчек и переместился на 39-ю позицию. Роман Сафиуллин, потерявший 10 мест, покинул первую сотню лучших теннисистов мира и теперь располагается на 102-й строчке.

Лидером мирового рейтинга остается итальянец Янник Синнер. Вторую позицию занял испанец Карлос Алькарас, поднявшись на одну строчку. Немец Александр Зверев опустился на третье место.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.