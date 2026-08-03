Карен Хачанов рассказал о подготовке к американской серии турниров.

© Sports.ru

После «Уимблдона» россиянин сыграл только на турнире в Лос-Кабос, где вылетел во втором круге от Бернарда Томича – 2:6, 4:6.

– В прошлом году ты дошел до финала в Торонто, и раньше в Канаде тоже показывал хорошие результаты. Рад вернуться?

– 100%. Как говорит статистика, у меня достаточно успешные выступления в Канаде. Но я прекрасно понимаю, что каждый турнир – это отдельная история, которую ты хочешь написать.

Торонто и Монреаль все равно отличаются по условиям. Несмотря на то, что это Канада, это разные города, разная погода, корты чуть-чуть отличаются, влажность.

– Какие воспоминания остались с прошлого года?

– С одной стороны, жалко, что не выиграл еще один «Мастерс». С другой стороны, помню, что был определенный прорыв, после которого я вернулся обратно в десятку. При этом понимаешь, что это было недавно, а вроде уже год назад. Поэтому уже настраиваешься на то, что имеешь сейчас. Стараюсь поднять форму и улучшить результаты.

Остается только с позитивом и оптимизмом смотреть вперед, потому что понимаю, где нужно прибавлять и что нужно делать.

– Как для тебя складывается лето после «Уимблдона»? Ты отдохнул и сыграл только в Лос-Кабос.

– В Лос-Кабос, по ходу, реально нужно лететь отдыхать. Судя по результату, я отдыхал.

Если говорить серьезно, после «Уимблдона» я не играл грунтовые турниры, а отдохнул, сделал еще один тренировочный блок ко второй части сезона. Сейчас посмотрим, как это будет отрабатываться, какие результаты покажу на следующих турнирах. Нет такого, что я очень доволен, но нет и разочарования, расстройства или депрессии. Я мотивирован на работу, хочу набирать форму и показывать те результаты, которых планирую достичь, – сказал Хачанов в интервью «Больше!».