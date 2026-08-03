Зверев объяснил, почему топ-игроков сложно заставить играть все «Мастерсы»

Зверев о бонусе за участие на всех «Мастерсах»: «Не уверен, что Джоковича сильно волнуют дополнительные $50 тысяч»
Александр Зверев высказался о введении дополнительных бонусов и санкций за участие и пропуск «Мастерсов».
– Директор канадского «Мастерса» говорил о возможных санкциях или дополнительных бонусах для игроков, которые выступают на таких соревнованиях. Что об этом думаешь? Может ли такое появиться в будущем?
– Если игроки не будут участвовать?
– Да. Например, бонус за участие или наказание за пропуск.
– Уже есть такая система. В этом нет ничего сложного. В конце года мы получаем бонус, если сыграли на всех девяти «Мастерсах».
– А если ввести более серьезные санкции, которые действительно будут мотивировать игроков? Например, чтобы Новак [Джокович] приезжал?
– Вы думаете, Новаку будет важен еще один бонус? Можно предположить, что у него больше 400 миллионов долларов на счету. Не уверен, что его сильно волнуют дополнительные 50 тысяч.
– А если затронуть рейтинг?
– Не думаю, что его волнует и это.
Чего вы хотите? Чтобы мы теряли позиции в рейтинге, если не играем? Если бы все вернулось к прежнему формату и «Мастерсы» снова длились одну неделю, тогда можно было бы это обсуждать. Вы заставляете нас проводить по две с половиной-три недели на турнирах «Большого шлема», а потом то же самое происходит с «Мастерсами». Нельзя просто взять и заставить нас играть. Извините, но это уже перебор, – сказал Зверев на пресс-конференции.
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