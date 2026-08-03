Тейлор Фриц выиграл титул на турнире ATP-500 в Вашингтоне

10-я ракетка мира американец Тейлор Фриц выиграл титул на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне, США. В финальном матче он одолел испанца Рафаэля Ходара, занимающего 24-е место в рейтинге, со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

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Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут. Фриц шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Ходар выполнил пять эйсов и допустил три двойные ошибки, реализовав при этом один брейк-пойнт из трёх заработанных.

Тейлору Фрицу 28 лет. Он является обладателем 11 титулов на турнирах под эгидой ATP.

Турнир в Вашингтоне проходил с 27 по 3 августа. В 2025 году победителем стал австралиец Алекс де Минор.