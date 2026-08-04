Американец Корда снялся с US Open

50-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда снялся с US Open – 2026. Об этом сообщила пресс-служба турнира у себя на странице в соцсети. Вместо Корды на мэйджоре в Нью-Йорке выступит австралиец Александар Вукич, занимающий в мировом рейтинге 101-е место. Напомним, недавно американец перенёс операцию после жалоб на боли в спине.

Матчи одиночного разряда на мэйджоре в Нью-Йорке пройдут с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира среди мужчин является нынешняя третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший Янника Синнера (Италия) со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.