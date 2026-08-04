Винус Уильямс высказалась о поражении на старте турнира в Торонто

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» американская теннисистка Винус Уильямс высказалась о поражении в первом круге на турнире WTA-1000 в Торонто, Канада. Уильямс проиграла представительнице Узбекистана Камилле Рахимовой со счётом 4:6, 1:6.

— Вы можете рассказать, каково было снова выступать перед публикой в Торонто? Я знаю, погода сделала день немного необычным.

— Да, ничего нового. В теннисе мы играем на открытом воздухе, погоду не контролируешь. Но болельщики были потрясающими, они поддерживали меня на каждом розыгрыше, и это было фантастически.

— Расскажите о матче — первый сет был очень упорным, что вам нравилось в своей игре?

— Да, я просто боролась, чтобы держать мяч в корте, и, знаете, у меня были шансы идти вперёд, так что это было действительно весело.

— Что вы увидели в себе, что возьмёте с собой в оставшуюся часть хардовой серии?

— Да, просто решимость и борьба, так что было очень приятно вернуться после долгого перерыва, — сказала Уильямс на пресс-конференции.