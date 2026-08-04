«Это классный формат, он нравится болельщикам». Рыбакина — о миксте US Open

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что бы она хотела изменить в миксте на US Open.

— В прошлом году это был первый раз, когда на US Open провели смешанный парный турнир в новом формате. Интересно, что вам понравилось в нём в прошлом году и что, по-вашему, можно улучшить, чтобы сделать его ещё лучше?

— Это было действительно хорошее соревнование. Мне кажется, мы приехали немного поздно из Цинциннати, всё получилось немного в спешке. И соперники были очень сильные, в итоге они и победили.

В целом, думаю, это классный формат, он нравится болельщикам. Я бы почти ничего не меняла. Считаю, что это здорово. Особенно то, что можно провести несколько матчей, даже если это смешанный турнир, ещё до начала основного соревнования, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В прошлом году Рыбакина сыграла с американцем Тейлором Фрицем. В первом круге они проиграли итальянцем Саре Эррани и Андреа Вавассори.