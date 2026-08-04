Александр Зверев назвал свою главную цель после выигранного ТБШ

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, о своей цели в профессиональной спортивной карьере.

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– Теперь, когда ты чемпион турнира «Большого шлема», главный приоритет — стать первой ракеткой мира?

– Да, конечно, это цель. Это определённо моя цель. Я считаю, что главная цель всегда должна быть в том, чтобы показывать свою лучшую игру, потому что тогда результаты придут. Победы в турнирах придут. Рейтинг придёт. Пока ты сосредоточен на совершенствовании себя, своей игры и стараешься играть в свой лучший теннис, я думаю, всё остальное просто придёт за этим, – сказал Зверев на пресс-конференции «тысячника» в Монреале (Канада).

Александр Зверев начнёт своё выступление на турнире в Монреале со второго круга. Его соперники определится в матче между итальянцем Лоренцо Сонего (80-й номер рейтинга) и нидерландцем Таллоном Грикспором.