«Это тебя освежает». Ига Швёнтек – о микстах на US Open

Польская теннисистка Ига Швёнтек, занимающая восьмую строчку рейтинга, рассказала об эмоциях от игры в паре с норвежским теннисистом Каспером Руудом на US Open – 2025.

– В прошлом году ты вышла в финал микста на US Open с Каспером. Насколько было важно, что вы, как лучшие одиночные игроки, участвовали в этом турнире, и помогло ли это тебе в подготовке к одиночным соревнованиям?

– Думаю, это приятное разнообразие, потому что ты чувствуешь другую энергию на корте, и это тебя освежает. Даже несмотря на то, что миксты были сразу после Цинциннати и я всё ещё была уставшей, это было настолько захватывающе, что я получала чистое удовольствие. Хотя физически было бы лучше иметь несколько выходных. Было важно почувствовать разнообразие, потому что мы играем одни и те же турниры круглый год, а тот микст был совсем другим. К тому же было очень весело играть с Каспером.

Я не думаю, что это как-то повлияло на подготовку к одиночному турниру, но было приятно больше играть у сетки, играть в другой теннис. Я была очень рада, что у нас была такая возможность. Также это было отличное шоу, и болельщикам понравилось,– сказала Швёнтек на пресс-конференции «тысячника» в Торонто (Канада).

На US Open – 2026 Ига Швёнтек так же сыграет в паре с Каспером Руудом.