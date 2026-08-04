Швентек вышла в третий круг турнира в Торонто

Польская теннисистка Ига Швентек шагнула в третий круг турнира категории WTA 1000 в Торонто.

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В матче второго раунда посеянная под седьмым номером полька обыграла представительницу Чехии Сару Бейлек со счетом 6:0, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Следующая соперница Швентек определится по итогам противостояния Донна Векич (Хорватия, 31‑я сеяная) — Виктория Голубич (Швейцария).

WTA 1000. National Bank Open presented by Rogers. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд — более 7,4 млн долларов

Второй круг

Ига Швентек (Польша, 7) — Сара Бейлек (Чехия) — 6:0, 6:3.