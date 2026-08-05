Андрей Рублёв сенсационно уступил 281-й ракетке

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в третий круг турнира АТР-1000 в канадском Монреале, сенсационно проиграв в своём первом матче турнира в трёх сетах китайцу Цзюнчэну Шану (281-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 4:6, 6:7 (5:7).

Теннисисты провели на корте 2 часа 43 минуты. За время матча Рублёв выполнил 12 подач навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, а также смог реализовать 4 брейк-пойнта из 15. Шан сделал в игре пять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

В третьем круге турнира в Монреале Шан встретится с победителем противостояния, в котором сойдутся Лучано Дардери (Италия, 22) и Габриэль Диалло (Канада, 108).