Александрова с победы начала турнир WTA в Торонто

Россиянка Екатерина Александрова обыграла колумбийку Камилу Осорио в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском Торонто.

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Александровой (16-й номер посева). Во втором круге россиянка сыграет против победительницы матча между представительницей Польши Майей Хвалиньской (18) и австралийкой Талией Гибсон (без номера посева).

Александровой 31 год, она занимает 19-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки пять побед на соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде. Спортсменка четырежды доходила до четвертого круга турниров Большого шлема. В 2021 году она стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России.

Осорио 24 года, она располагается на 24-й позиции мирового рейтинга. Теннисистка является обладательницей трех титулов WTA в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема колумбийка не проходила дальше третьего круга.

Турнир в Торонто относится к категории WTA 1 000. Состязание проводится на покрытии "хард" и завершится 13 августа. Его призовой фонд составляет $7,4 млн. Его действующей победительницей является Виктория Мбоко из Канады. Из россиянок на этом турнире побеждали Динара Сафина (2008) и Елена Дементьева (2009.