Шнайдер вышла в третий круг теннисного турнира в Торонто

Россиянка Диана Шнайдер победила Ребекку Шрамкову из Словакии в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском Торонто.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:1 в пользу Шнайдер (15-й номер посева). Шрамкова вышла в основную сетку благодаря победе в квалификации. В третьем круге россиянка сыграет против победительницы матча между соотечественницей Анной Калинской (17) и американкой Маккартни Кесслер (без номера посева).

Шнайдер 22 года, она занимает 17-е место в рейтинге WTA. Россиянка выиграла пять соревнований под эгидой организации в одиночном разряде и три - в паре. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2026). В парном разряде Шнайдер доходила до этой стадии на Открытом чемпионате Австралии (2025) и Открытом чемпионате Франции (2025). В 2024 году в дуэте с россиянкой Миррой Андреевой теннисистка стала серебряным призером Олимпийских игр в Париже.

Шрамковой 29 лет, она является 143-й ракеткой мира. На ее счету один титул WTA в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема - второй круг Открытого чемпионата Австралии (2025).

Турнир в Торонто относится к категории WTA 1 000. Состязание проводится на покрытии "хард" и завершится 13 августа. Его призовой фонд составляет $7,4 млн. Его действующей победительницей является Виктория Мбоко из Канады. Из россиянок на этом турнире побеждали Динара Сафина (2008) и Елена Дементьева (2009.