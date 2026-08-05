Рублев проиграл 281-й ракетке мира на "Мастерсе" в Монреале

Россиянин Андрей Рублев уступил китайцу Шану Цзюньчэну в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Монреале.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5) в пользу китайского теннисиста, который выступает по защищенному рейтингу. Рублев был посеян на турнире под 10-м номером. В третьем круге китайский спортсмен сыграет с итальянцем Лучано Дардери (19-й номер посева).

Рублеву 28 лет, он занимает 16-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 18 побед на соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Шану Цзюньчэну 21 год, он располагается на 281-й позиции мирового рейтинга. Теннисист выиграл 1 титул ATP в одиночном разряде. Китайский спортсмен дважды доходил до третьего круга на турнирах Большого шлема - на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате США в 2024 году.

Соревнование в Монреале относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Состязание проводится на покрытии "хард" и завершится 13 августа. Призовой фонд составляет $9,4 млн. Действующим победителем турнира является американец Бен Шелтон.