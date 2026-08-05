Калинская дала интервью с собакой на руках после победы над Кесслер: «Прости, Белла, что все так затянулось»
Анна Калинская поделилась эмоциями от победы над Маккартни Кесслер во втором круге в Торонто – 6:2, 6:7(3), 6:4.
Матч продолжался 2 часа 41 минуту. После матча она взяла на руки свою собаку Беллу и дала интервью на корте вместе с ней.
«Гав-гав (улыбается). Матч получился очень тяжелым. Прости, Белла, что все так затянулось. Надеюсь, между розыгрышами ты успела немного поспать (улыбается).Сегодня было очень сложно – и физически, и эмоционально. Я просто рада, что смогла довести матч до победы», – сказала Калинская.
Sports.ru: главные новости
Калинская дала интервью с собакой на руках после победы над Кесслер: «Прости, Белла, что все так затянулось»
«Даллас» не хочет выкупать контракт Клэя Томпсона на фоне интереса к ветерану (Фишер)
«Не понимаю, зачем мы обращаем внимание на людей, о которых узнали только из‑за того, что они разинули пасть в сторону русских?» Губерниев о словах испанской синхронистки