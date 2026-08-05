Калинская дала интервью с собакой на руках

Анна Калинская поделилась эмоциями от победы над Маккартни Кесслер во втором круге в Торонто – 6:2, 6:7(3), 6:4.

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Матч продолжался 2 часа 41 минуту. После матча она взяла на руки свою собаку Беллу и дала интервью на корте вместе с ней.