Рублев высказался о поражении на старте «Мастерса» в Монреале

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение на старте «Мастерса» в Монреале, где уступил представителю Китая Цзюнчэну Шану (5:7, 6:4, 6:7 (5:7)). Россиянин не реализовал пять матчболов.

— Андрей, понятно, что ты разочарован. Что сегодня произошло?

— Да ни в чём сложности не было. Сам проиграл этот матч. Были все шансы, было полно матчболов, но просто не сложилось.

На матчболах я всё делал [правильно]: либо маленький аут, либо ещё что-то, либо он удачно сыграет. Когда такой матч, нечего говорить. Из 10 таких ты выиграешь девять. Ну бывает. Нужно идти дальше, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».