Французы Монфис и Жанжан получили wild card на US Open

Монфис и Жанжан получили wild card на US Open
Гаэль Монфис и Леолия Жанжан получили wild card в основную сетку US Open.
Они получили приглашения по программе обмена между французской и американской федерацией.
Лучший результат Монфиса в Нью-Йорке – полуфинал-2016. Жанжан никогда не проходила дальше первого круга.
39-летний Монфис завершит карьеру в конце сезона на «Мастерсе» в Париже.
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