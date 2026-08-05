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Монфис и Жанжан получили wild card на US Open

Sports.ru

Гаэль Монфис и Леолия Жанжан получили wild card в основную сетку US Open.

Французы Монфис и Жанжан получили wild card на US Open
© Sports.ru

Они получили приглашения по программе обмена между французской и американской федерацией.

Лучший результат Монфиса в Нью-Йорке – полуфинал-2016. Жанжан никогда не проходила дальше первого круга.

39-летний Монфис завершит карьеру в конце сезона на «Мастерсе» в Париже.

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