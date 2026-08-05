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Остапенко об оскорблениях и угрозах после отказа в Торонто: «Уверена, никто из вас даже не представляет, что такое профессиональный спорт»

Sports.ru

Алена Остапенко не доиграла матч второго круга тысячника в Торонто против Чжан Шуай. Латвийка снялась при счете 0:6, 0:4 из-за головокружения.

Остапенко рассказала об угрозах в соцсетях после отказа в Торонто
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После матча Остапенко показала часть оскорбительных сообщений в соцсетях и ответила критикам.

«Вот такие сообщения получаешь после тяжелого матча, когда к плохой игре добавляются проблемы со здоровьем. Уверена, никто из вас даже не представляет, что такое профессиональный спорт. Спортсмену приходится сталкиваться с этим практически после каждого поражения».Позже она показала другие сообщения, в которых были не только оскорбления, но и угрозы.«А еще с угрозами жизни мне и моей семье. Инстаграм, пожалуйста, сделайте что-нибудь с этим токсичным аккаунтом. Не только ради меня, но и ради других теннисистов».
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