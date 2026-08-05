Рыбакина выиграла 13-й стартовый матч подряд на тысячниках

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина обыграла Дарью Касаткину во втором круге тысячника в Торонто – 6:3, 5:7, 6:4.

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Казахстанка выиграла 13-й стартовый матч подряд на турнирах WTA 1000. Последнее поражение в первом матче турнира такого уровня она потерпела в Майами-2025.

Кроме того, Рыбакина третий раз подряд победила Касаткину. Она не проигрывает австралийке с турнира в Сан-Хосе-2022. Теперь их счет в личке – 4:2.

Дальше она встретится с Энн Ли.