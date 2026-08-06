Даниил Медведев прокомментировал поражение на старте «Мастерса» в Монреале. Россиянин впервые за пять личных встреч проиграл Ботику ван де Зандушльпу – 3:6, 6:7(5).

– Многие топ-сеяные рано выбыли с этого турнира. Как бы вы это объяснили?

– Понятия не имею, почему так вышло у других парней. Я просто провел очень нехороший матч и проиграл. Это все, что я могу сказать о себе. У других – понятия не имею.

– Повлияло ли то, что это только первые матчи на харде и теннисисты еще привыкают к мячам?

– Может быть, но это не оправдание. Просто если я хочу выигрывать матчи, то мне надо играть лучше, чем я делал это сегодня.

Так что это очень разочаровывает. Но матч кончился, и я уже не могу ничего сделать.

– Как вы себя чувствовали перед началом матча?

– Отлично. Я провел замечательные тренировки. Большинство ребят я обыграл. Думаю, я отдал где-то один тренировочный сет.

Я играл отлично, а сегодня в матче – в десять раз хуже. Это случается, но такого не должно быть, если хочешь выиграть, – сказал Медведев на пресс-конференции.