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Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
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Опубликовано видео ночной гулянки Овечкина с Кубком Стэнли 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
После завоевания хоккеистами из «Вашингтон Кэпиталс» Кубка Стэнли, участники команды в эту же ночь отправились отмечать победу в один из ночных клубов Лас-Вегаса, видео с вечеринки появилось в Сети.
Как следует из видеоролика, капитан клуба Александр Овечкин с трофеем в руках поднимается за пульт, у которого играл DJ Tiеsto, сообщает Sports.ru.
Напомним, клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в гостях победил «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3 в пятом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли.
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