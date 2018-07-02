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Сборная России празднует победу в раздевалке
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Сборная России празднует победу в раздевалке 

Рамблер 2 часа назад
В сети появилось видео из раздевалки сборной России, где футболисты празднуют победу над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Ролик опубликован в официальном Twitter-аккаунте национальной команды.
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