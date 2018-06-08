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Расписание всех матчей чемпионата мира—2018 в Самаре
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Расписание всех матчей чемпионата мира—2018 в Самаре 

Чемпионат.com 8 июня 2018
Фото: Главный региональный
В Самаре матчи чемпионата мира–2018 примет стадион «Самара Арена». Всего в городе с 17 июня по 7 июля пройдёт шесть игр мундиаля.
Расписание матчей чемпионата мира–2018 на стадионе «Самара Арена»:
17 июня: Коста-Рика — Сербия (группа E, 1-й тур).
21 июня: Дания — Австралия (группа C, 2-й тур).
25 июня: Уругвай — Россия (группа A, 3-й тур).
28 июня: Сенегал — Колумбия (группа H, 3-й тур).
2 июля: 1/8 финала.
7 июля: 1/4 финала.
Стадион «Самара Арена» был построен специально к чемпионату мира — 2018. Вместимость арены составляет 44 918 человек.
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