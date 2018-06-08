Расписание всех матчей чемпионата мира—2018 в Самаре

В Самаре матчи чемпионата мира–2018 примет стадион «Самара Арена». Всего в городе с 17 июня по 7 июля пройдёт шесть игр мундиаля.

Расписание матчей чемпионата мира–2018 на стадионе «Самара Арена»:

17 июня: Коста-Рика — Сербия (группа E, 1-й тур).

21 июня: Дания — Австралия (группа C, 2-й тур).

25 июня: Уругвай — Россия (группа A, 3-й тур).

28 июня: Сенегал — Колумбия (группа H, 3-й тур).

2 июля: 1/8 финала.

7 июля: 1/4 финала.

Стадион «Самара Арена» был построен специально к чемпионату мира — 2018. Вместимость арены составляет 44 918 человек.

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