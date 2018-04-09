Курский «ЮЗГУ-Атом» обменялся победами с нижегородской «Спартой»

В субботу и воскресенье состоялись матчи очередного 20-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А», и представляющий Курскую область «ЮЗГУ-Атом» на площадке родного спорткомплекса «Политех» обменялся победами со «Спартой» из Нижнего Новгорода — 1:3, 3:1 Причём «зеркальными» получились не только цифры на табло, но и сами эти матчи. В первом равная борьба в стартовой партии протекала только до первого технического «тайм-аута», перед которым курянки уступали всего два очка — 6:8, а потом гости стали увеличивать отрыв и выиграли сет — 18:25. Во второй партии курские девчата боролись на равных уже примерно две трети партии, но затем 16:17 быстро трансформировались в 16:20, и итоге к концу партии на табло горели те же цифры 18:25. В третьем сете наши волейболистки сумели со старта убежать в отрыв — 7:2. И хотя волжанки почти настигли их — 11:10, подопечные Юрия Токарева снова стали " убегать" и уже сами выиграли — 25:18. Очень упорной вышла борьба в четвёртой партии. Курянки дважды предпринимали рывки, превратив сначала 7:9 в 10:9, а в конце сета — 20:24 в 23:24. Но чуда не случилось: в следующем розыгрыше точный удар Евгении Снегирёвой принёс победу «Спарте» в сете — 23:25 и в матче — 1:3.

В воскресенье нижегородки в первом сете не сумели найти свою игру, и курянки легко выиграли его — 25:11. Но уже во второй партии пошла равная борьба, которая завершилась победой «ЮЗГУ-Атома» на «больше-меньше» — 27:25. Начало третьего сета было также за хозяйками площадки — 3:0, но соперницы их вскоре догнали — 4:4, а когда 9:7 быстро превратились в 9:10, наши часто стали ошибаться и проиграли партию — 16:25. Зато в четвёртом сете интрига сохранялась до последнего очка. Курянки вели — 11:6, но вскоре гости их догнали — 13:13. «Качели» продолжались недолго, а затем «ЮЗГУ-Атом» опять оторвался — 21:17, 22:18. Однако избежать «валидольной» концовки курянкам не удалось. Дважды нижегородки почти догоняли их — 23:22, 24:23, и все же точный атакующий удар Жанны Каськовой принёс победу «ЮЗГУ-Атому» — 25:23 и — 3:1.

Именно Жанна Каськова была отмечена грамотой и памятным призом лучшему игроку тура в составе курянок. А у гостей личная награда досталась связующей Ирине Задыхиной.

Поражение в субботней игре стоило «ЮЗГУ-Атому» потери второго места, поскольку главные конкурентки курянок из владивостокской «Приморочки» одержали в этом туре две победы. Дальневосточницы с 28 победами и 86 очками после 40 игр теперь идут вторыми, а курские девчата также с 28 победами, но с 74 очками — третьми. А возгляющая турнирную таблицу с 35 победами и 104 очками череповецкая «Северянка» уже обеспечила себе досрочно золотые медали и путёвку в Суперлигу. В предпоследнем 21-м туре «ЮЗГУ-Атом» 21 и 22 апреля также дома сыграет с «Олимпом» из Новосибирской области, занимающим с 12 победами и 40 очками десятое место.

Олег Столбецов